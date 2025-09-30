Da ottobre differenziata nei quartieri Arenella e Montepellegrino

Partirà dalla prima decade, come stabilito dall'ordinanza firmata dal sindaco

PALERMO – A partire dal 10 ottobre sarà avviata la raccolta differenziata nei quartieri Arenella, Vergine Maria e Montepellegrino. È quanto previsto dall’ordinanza firmata dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

Saranno coinvolti dalla nuova modalità di raccolta rifiuti: circa 9.600 residenti, 4.200 famiglie e 350 attività commerciali.

Le vie interessate dall’avvio della raccolta differenziata

Le strade interessate, per la fase Step 5 “Arenella e Vergine Maria”, di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030”, sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze:

Lungomare Colombo Cristoforo dal civ. 10 al civ. 1356 Via Bonanno Pietro (due soli civici n.61); Via Sergio Papa I; Via Massaia Guglielmo Cardinale ; Via dell’Arenella; Piazza Tonnara; Via della Leva; Via della Barca; Via Vergine Maria.

Come da cronoprogramma, invece, nel quartiere 24 “Montepellegrino” (Step 6) la nuova modalità di raccolta “porta a porta” sarà avviata a partire da martedì 14 ottobre 2025.

Saranno coinvolti dalla nuova modalità di raccolta rifiuti: 30.000 residenti, circa 12.500 famiglie e circa 2.500 attività commerciali.

Le strade interessate dal presente avviso, per la fase Step 6 ( Montepellegrino), di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta “PG2030 – Palermo Green 2030”, sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze:

Via Dell’Arsenale; Piazza Caponnetto; Via Gulì Simone Comandante ;Salita Belmonte; Via Rampolla; Mariano Cardinale; Via Bonanno Pietro; Via Luther King Martin; Viale Diana (esclusa); Via Ferri Ferdinando.

Le regole

In entrambi gli step Arenella/ Vergine Maria e Montepellegrino i residenti, dalle ore 19 alle ore 22, dovranno esporre sia per il 10 ottobre che per il 14 ottobre, il residuo non riciclabile; le attività commerciali, dalle ore 19 e fino a chiusura dell’attività, potranno e dovranno esporre esclusivamente l’organico, il cartone e il residuo non riciclabile.

I cittadini che non avessero ricevuto i kit e i carrellati per la raccolta differenziata possono recarsi da mercoledì a sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, presso la sede aziendale di via Calcante 14.

L’azienda Rap sta provvedendo a consegnare ai residenti, di entrambi i quartieri, presso le loro abitazioni un kit informativo costituito dalla lettera che annuncia l’avvio del nuovo servizio, un vademecum contenente delle notizie utili per una corretta raccolta differenziata e il calendario con i giorni e gli orari di esposizione delle frazioni da differenziare.

Di concerto con la settima e ottava circoscrizione e la SRR Area metropolitana, Rap sta programmando delle attività di informazione “porta a porta” nei territori coinvolti dalla nuova modalità di raccolta differenziata porta a porta.

Gli info point

A Vergine Maria/ Arenella l’info point sarà presente la mattina di martedì 7 ottobre presso la piazza Bordonaro a Vergine Maria, dalle ore 8.30 alle 13.30. La mattina di venerdì 10 ottobre presso Piazza Tonnara all’Arenella, dalle ore 8.30 alle 13.30.

A Montepellegrino l’info point sarà presente il pomeriggio di mercoledì 08 ottobre (dalle ore 14 alle ore 17) presso lo spazio interno della Parrocchia Don Orione con distribuzione di attrezzature (mastelli). La mattina di lunedì 13 ottobre presso la Piazza Acquasanta, dalle ore 8.30 alle 13.30.

La mattina di martedì 14 ottobre presso lo spazio pedonale di Largo A. Guillet (incrocio via Cimbali con via Ammiraglio Rizzo dalle ore 8.30 alle ore 13.30.