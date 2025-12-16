Dabbene, l’arte del profumo che racconta Palermo dal 1937

Fondate a Palermo nel 1937, le Profumerie Dabbene rappresentano da oltre ottant’anni un punto di riferimento nel panorama della profumeria artistica, del make-up, della skincare e del benessere personale. Un nome che, generazione dopo generazione, è divenuto sinonimo di qualità, esclusività e ricerca costante.

La filosofia Dabbene nasce dall’amore per l’autenticità e si rinnova ogni giorno attraverso un impegno concreto: offrire al cliente solo prodotti originali e garantiti, selezionati con competenza.

Essere concessionari ufficiali e autorizzati dei più prestigiosi marchi internazionali non è soltanto un riconoscimento, ma una vera e propria promessa mantenuta. Significa tutelare la fiducia dei clienti, assicurando loro la certezza di acquistare solo eccellenze certificate, evitando i rischi legati a prodotti non ufficiali.

Scegliere Dabbene significa, dunque, rispettare la propria pelle e pretendere sempre il meglio.

Un universo di esperienze

Oggi la realtà Dabbene si articola in spazi diversi, ognuno con una propria identità, pensata per rispondere alle molteplici sfumature del consumatore.

Cinque punti vendita (quattro a Palermo e una boutique esclusiva a Catania) raccontano una storia comune di eleganza, innovazione e passione.

DABBENE PROFUMERIA – Piazza Giovanni Amendola, 44

Evoluzione e innovazione artistica. Qui la profumeria intraprende un nuovo capitolo: offrire un’esperienza che risponde alle esigenze dei consumatori moderni e ai cambiamenti del mercato. Una profumeria artistica di alto livello, un’esperienza sensoriale che celebra l’arte della profumeria e l’innovazione olfattiva.

DABBENE PROFUMERIA – Via F. Petrarca, 3

Il lusso accessibile. Una profumeria commerciale con brand ricercati, pensata proprio per ridefinire il concetto stesso di shopping legato al mondo delle fragranze. L’obiettivo? Combinare l’eleganza di un’offerta esclusiva con l’accessibilità e la praticità di uno shopping orientato alle esigenze del cliente.

CAMPOMARZIO70 – Via Principe di Belmonte, 100 PALERMO

Il cuore della nicchia. Campomarzio70 incarna il cuore della profumeria artistica di nicchia. Questo spazio unico è stato progettato per celebrare l’arte delle fragranze, offrendo un viaggio sensoriale ed emozionale. Questo punto vendita rappresenta l’ impegno a preservare e promuovere il valore dell’unicità della profumeria artistica.

CAMPOMARZIO70 – Piazza Giovanni Verga, 21/E CATANIA

Eleganza e autenticità. Anche nella città etnea, Dabbene porta la sua firma con Campomarzio70. Il punto vendita di Catania è un omaggio all’eleganza e all’autenticità della profumeria. In una città ricca di storia e cultura, questo spazio si distingue come una destinazione unica per gli appassionati delle fragranze di nicchia.

DABBENE BEAUTY – Viale Strasburgo 41, PALERMO

La nuova frontiera del benessere. Nel punto vendita di Viale Strasburgo Dabbene ha superato il confine della profumeria tradizionale, trasformandosi in una Beauty SPA completa. Grazie a una sinergia strategica con la parruccheria adiacente, la location offre un percorso di cura totale alla persona. Ma il fiore all’occhiello è l’innovazione tecnologica: unico centro estetico palermitano a offrire la criosauna, tecnologia rivoluzionaria che stimola la circolazione, accelera il metabolismo e favorisce il recupero muscolare, donando una sensazione di leggerezza.

Tradizione e innovazione, un binomio che dura dal 1937

In quasi un secolo di storia, le Profumerie Dabbene hanno saputo coniugare l’eredità di una tradizione familiare con una visione moderna e dinamica della bellezza.

Dall’eleganza storica di Palermo alla raffinata boutique di Catania, ogni spazio Dabbene è un capitolo di un unico racconto dedicato alla bellezza autentica e consapevole.

Scegliere Dabbene significa affidarsi a concessionari ufficiali che garantiscono qualità assoluta, entrando in contatto con una filosofia che celebra l’arte del profumo e la cultura del benessere.