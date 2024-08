Dal 19 al 21 agosto ad Agrigento torna la rassegna cinematografica Kinèma

Film e cortometraggi

AGRIGENTO – Tre giorni di eventi tutti gratuiti, con proiezioni di film e cortometraggi dai più importanti festival italiani e internazionali, e incontri con i protagonisti dello scenario del cinema contemporaneo, nella città che è la culla della cultura italiana ed europea. Ritorna dal 19 al 21 agosto ad Agrigento, Kinèma, la rassegna che porta il cinema nella Valle del Templi, all’interno del parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo, Patrimonio culturale dell’umanità, Unesco.

La terza edizione della rassegna prodotta da Primaluce e Qoomoon, sempre sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Leandro Picarella, e il sostegno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi – con i partner Scaro Cafè, Arci John Belushi, Immagina, Sbem!- continua nel segno del percorso tracciato sin dalla sua fondazione, con la consueta ambizione di riunire in un luogo unico al mondo i protagonisti di rilievo internazionale della cultura contemporanea, come per esempio Letizia Battaglia, Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Franco Maresco, Donatella Finocchiaro, Emiliano Morreale, Paolo Taviani, Silvano Agosti tra gli ospiti delle prime edizioni.

“Cerchiamo di ricreare un’esperienza che velocemente diventa abitudine, proprio perché privata della sua componente essenziale: il rito collettivo, quel bisogno di unirsi per condividere un’esperienza che accompagna l’essere umano dall’alba dei tempi – afferma Picarella -. In questa edizione approfondiremo il ruolo del cinema nelle comunità, racconteremo l’attualità con un lungometraggio premiato sulla guerra e contro la guerra e tratteremo i vari spaccati dell’inclusione; e poi tanti ospiti, con un particolare omaggio alla carriera e alla persona legata alla nostra città”.

Ancora una volta Kine’ma, trasformerà il Parco della Valle dei Templi in un grande cinema en plein air, creando nuove occasioni di incontro e scambio nella città che si prepara all’importante appuntamento della Capitale della Cultura 2025, e rendendo omaggio ai suoi talenti. Su questa scia, la terza edizione del festival celebra la “signora siciliana del suono” Maricetta Lombardo. Agrigentina, Lombardo si è imposta in una categoria tecnica molto importante, quella del suono in presa diretta dove è stata una delle prime donne ad occupare un ruolo che fino a qualche tempo fa era appannaggio degli uomini.

Tra gli ospiti di quest’edizione di Kinèma, inoltre,il produttore Paolo Benzi e il regista e autore Roberto Minervini (in collegamento da New York), mentre ritornano al festival l’attrice Ester Pantano, a Kinèma fin dal primo anno, e Corrado Fortuna, attore e autore.