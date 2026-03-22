“Dall’onorevole Faraone inesattezze e ricostruzioni fuorvianti”

La risposta dell'assessorato alla Famiglia sulla questione della disabilità

L’assessorato regionale alla Famiglia interviene dopo la pubblicazione di una lettera scritta dal deputato Davide Faraone.

“Si ritiene necessarie alcune precisazioni, alla luce di inesattezze e ricostruzioni fuorvianti. Il bando da 8 milioni di euro, pubblicato a inizio 2025, è pienamente in corso: è attivo e già rendicontato al ministero per le Politiche sociali per oltre il 40% delle risorse, a conferma dello stato avanzato delle attività.

Le risorse seguono un doppio canale: da un lato i Comuni, con il coinvolgimento del Terzo settore; dall’altro gli enti stessi, per azioni formative rivolte ai genitori di ragazzi con disturbo dello spettro autistico e per iniziative di inserimento lavorativo. L’iter amministrativo procede regolarmente e nel rispetto degli obiettivi.

Quanto al decreto legislativo 62/2024, le linee guida sui Piani personalizzati sono state trasmesse all’assessorato della Salute per la necessaria condivisione, passaggio essenziale per l’attuazione.

Alla luce di quanto esposto, molte delle affermazioni contenute nella lettera non trovano riscontro nei dati e nello stato reale delle procedure, risultando piuttosto animate esclusivamente da uno spirito polemico di parte e tese a deviare l’inoppugnabile realtà dei fatti”.