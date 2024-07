Mariolina e ‘Billi’ oggi sposi: i nostri affettuosi auguri alla coppia

Un giorno speciale

PALERMO- “Il 24 luglio dell’anno scorso succedevano un sacco di cose. A Palermo, per esempio, il termometro arrivava a quasi 45 gradi all’ombra. E quel giorno Mariolina, della quale allora sconoscevo l’esistenza mi scriveva su Messenger per chiedermi com’è che io conoscessi un suo zio, militante del PCI degli anni Sessanta, cui lei era stata particolarmente affezionata. Bene: il 24 luglio 2024, a Palermo ci saranno non più di 32 gradi e Mariolina ed io ci sposiamo”.

Così scrive su Facebook Daniele Billitteri, per molti ‘Billi’. Giornalista, scrittore, maestro e amico impareggiabile di tanti cronisti che ancora lo leggono con ammirazione. A ‘Billi’ e a Mariolina Gramasi, che nel frattempo si sono sposati, i nostri più affettuosi auguri.