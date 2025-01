La scivolata costata la vita durante l’escursione: chi è la vittima

Aveva sessant'anni ed era in compagnia di amici. Difficili le operazioni di recupero sulle Madonie

PALERMO – Una gita, come le tante fatte negli anni, in montagna è stata fatale per Daniele Scarpaci, il sessantenne palermitano morto durante un’escursione con gli amici.

L’uomo ha perso la vita nella giornata di ieri, domenica 6 gennaio, quando è scivolato a causa del ghiaccio e della neve durante una escursione a Pizzo Antenna Piccola nella zona tra Piano Battaglia e Piano Zucchi nel territorio di Isnello, nel cuore del Parco delle Madonie.

Daniele era insieme ad altre tre persone ed è volato da una parete rocciosa mentre stava facendo ritorno a Piano Zucchi dopo aver raggiunto la vetta a 1.700 metri.

L’incidente è avvenuto in una zona particolarmente impervia, con neve e ghiaccio a circa 1400 metri di altitudine, tutto questo ha reso complicate le operazioni di recupero che, difatti, sono durate diverse ore.

Daniele Scarpaci era un escursionista esperto. Separato e padre di due figli, ed era un amante delle montagne delle Madonie. Non era la prima volta che partecipava ad escursioni nella zona di Piano Zucchi e Piano Battaglia.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della stazione di Isnello e della compagnia Cefalù coordinati dalla procura di Termini Imerese. Utilissimi saranno le testimonianze dei compagni di escursione di Scarpaci che, dopo l’incidente, hanno chiamato i soccorsi e sono rimasti con gli operatori intervenuti.