L’Autorità di bacino della Presidenza della Regione ha già svolto lavori da 600 mila euro

MESSINA – Due interventi effettuati con urgenza per ridurre il rischio idrogeologico. Altri due per i quali si è accelerato l’iter già programmato. L’Autorità di bacino della Presidenza della Presidenza della Regione Siciliana è intervenuta con tempestività sui corsi d’acqua. Dopo i danni causati dal ciclone Harry nei giorni scorsi.

In particolare, nel Siracusano è stato ripristinato l’argine rotto del torrente Gornalunga, affluente del Simeto, che provocava l’allagamento dell’area circostante. Nel Messinese, invece, è stata disposta la demolizione della passerella alla foce del fiume Pagliara. Tra Furci Siculo e Roccalumera, è stata anche questa distrutta dalla violenza del ciclone. I due interventi, disposti dal segretario generale dell’Autorità di bacino Leonardo Santoro, sono costati rispettivamente 200 mila e 400 mila euro e finanziati con risorse proprie della struttura.

Accelerato l’iter per il dragaggio dell’alveo del Gornalunga

Inoltre, sono stati verificati gli argini di altri fiumi e rimosse macerie accumulate negli alvei per evitare fenomeni di ostruzione del deflusso delle acque. Infine, è stata disposta anche l’accelerazione dell’iter per realizzare altri due interventi programmati e resi adesso più urgenti dall’eccezionale ondata di maltempo.

Si tratta del dragaggio dell’alveo dello stesso torrente Gornalunga, i cui lavori dovranno essere effettuati dall’Esa per un importo di 7 milioni di euro, e l’appalto che riguarda i lavori da effettuare in seguito all’esondazione del fiume Dittaino, che saranno effettuati dalla Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico per un importo di 5 milioni di euro.