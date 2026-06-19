 Chi era Davis Aloschi, il 15enne morto in un incidente a Siracusa
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Il 15enne morto in uno scontro tra moto era una promessa della danza

Davis Aloschi morto
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Era antrato alla Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.
SIRACUSA
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Era una promessa della danza il 15enne morto nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 giugno in un incidente stradale. I sogni di Davis Aloschi, questo il nome della vittima, si sono infranti in viale Epipoli, zona nord di Siracusa.

Lo scooter su cui viaggiava, guidato da un amico, si è scontrato frontalmente con un altro motociclo condotto da un 18enne che si trova ricoverato in gravi condizioni.

Trasportato immediatamente all’ospedale Umberto I di Siracusa, il giovane ballerino non ce l’ha fatta. Troppo gravi le lesioni riportate nello schianto.

Chi era Davis Aloschi morto a Siracusa

Originario di Siracusa, Davis Aloschi aveva davanti a sé un futuro radioso e una promettente carriera. Quattro anni fa, aveva superato il periodo di prova per accedere della Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano.

“Una bellissima conquista – aveva evidenziato all’epoca sui social la scuola di danza Tersicore di Siracusa – Desideriamo augurare a Davis un brillante futuro!!!!”. Anche il sindaco Francesco Italia aveva applaudito all’importante traguardo raggiunto dal giovane ballerino morto in un tragico incidente stradale a Siracusa.

“A breve, lasciando famiglia, fidanzatina, cinque cani e sei gatti, partirà per Milano perché ha vinto una borsa di studio al Teatro alla Scala – aveva scritto il primo cittadino – Un altro giovane talento siracusano che raggiunge i livelli più alti della danza nazionale. Abbiamo scommesso che diventerà più alto di me, ma io gli auguro di mantenere il coraggio e la determinazione che sta dimostrando per inseguire i suoi sogni”. Parole che oggi suscitano profondo dolore e amarezza per una vita spezzata troppo presto.
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