Dazi, Schifani prepara le misure a favore dell’export agricolo siciliano

“Il provvedimento servirà ad aiutare chi esporta e a rafforzare l’intera filiera"

PALERMO – Il governo regionale prepara un intervento per sostenere gli imprenditori agricoli siciliani chiamati ad affrontare i nuovi dazi doganali. Lo ha annunciato il presidente della Regione, Renato Schifani, intervenuto al convegno di Confagricoltura “Sapori di tradizioni. Olio e vino in Sicilia”, a Palermo.

“La misura servirà ad aiutare chi esporta e a rafforzare l’intera filiera – ha affermato Schifani –. L’agricoltura è un settore strategico per la crescita della nostra economia. Per questo tuteliamo i marchi siciliani e contrastiamo la contraffazione”.

Il presidente ha rivendicato i risultati delle politiche economiche regionali, citando il miglioramento dei rating, l’aumento delle entrate tributarie e della liquidità, oltre ai segnali positivi su Pil e occupazione. “È il frutto di una politica espansiva che guarda ai produttori e agli imprenditori agricoli, a chi rischia in prima persona per far crescere l’attività”, ha aggiunto.

All’incontro era presente anche l’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, che ha sottolineato l’impegno quotidiano della Regione a sostegno dell’export, attraverso fondi regionali e comunitari. “Olio e vino sono ormai due gold standard della nostra produzione – ha dichiarato –. Siamo tra i principali produttori nazionali per qualità e prestigio. I prodotti siciliani sono sempre più presenti sulle tavole italiane e conquistano i mercati europei ed extraeuropei”.

La Regione punta così a rafforzare la competitività del comparto e ad accompagnare le imprese nell’affrontare le nuove sfide internazionali.