De Luca lancia la sfida a Musumeci e agli “zombie della politica”

L’ex sindaco insiste: “Nessuna alleanza”

CATANIA – Un inizio di campagna elettorale pittoresco che non delude le aspettative. L’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, armato della ormai inseparabile lanterna, scombussola la mattinata dei catanesi che stazionano nel centro storico della città. L’ingresso trionfale in via Etnea a bordo del pulmino hippie imbellettato dalle valigie di cartone dei migranti siciliani del secolo scorso, il bagno di folla e il siparietto con un ammiratore che conosce a menadito i nomi dei suoi gatti: lo show è servito.

De Luca lancia la sfida a Musumeci sciorinando il suo repertorio di battute al vetriolo ed epiteti (come zombie della politica e banda bassotti). De Luca ribadisce l’intenzione di correre alle regionali e di non volersi alleare con nessuno. Restituisce al mittente l’accusa di danneggiare il centrodestra. “Quello del centrodestra, con le loro faide, è un problema loro. Quando qualcuno mi ha attribuito questa responsabilità, quella di essere il becchino di Musumeci: io ho risposto che Musumeci è becchino con le sue mani”, ruggisce l’ex sindaco di Messina che prova a vestire i panni dell’absolute biginner (pur avendo esordito nella giovanile della Dc)

“C’è una cappa politica che comanda in Sicilia da oltre vent’anni – dichiara – Sono sempre gli stessi: i settantenni che se ne devono andare a casa una volta per tutte, e che se trovano Crocetta governano con Crocetta, se c’è Musumeci governano con Musumeci”, aggiunge. E illustra le prossime mosse: preparare due liste evitando accuratamente di candidare deputati uscenti e lanciare il guanto sfida a Musumeci dalle Ciminiere di Catania il 9 Aprile stipando il centro fieristico con un numero maggiore di spettatori rispetto a quelli che parteciparono alla Kermesse del presidente della Regione.