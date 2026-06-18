 De Luca (M5S): "Calendarizzare la mozione di censura Amata"
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De Luca: “Si porti in aula la mozione di censura all’assessora Amata”

Antonio De Luca (M5s)
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"Vogliamo vedere chi vorrà metterci la faccia e salvarla"
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PALERMO – “Sono passati quasi due mesi da quando abbiamo depositato la mozione di censura all’assessora Amata, ma l’atto ancora non è stato discusso in Sala d’Ercole. Ne chiediamo con forza la calendarizzazione, considerato anche il fatto che i lavori d’aula al momento non appaiono particolarmente urgenti da giustificare un ulteriore rinvio”. Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Vogliamo proprio vedere – dice Antonio De Luca – chi vorrà metterci la faccia e salvare, per puro cameratismo e bassi interessi di bottega, la poltrona di un’assessora il cui operato, alla guida di un settore nevralgico per la Sicilia qual è il Turismo, è stato totalmente fallimentare, senza contare le gravi accuse che prestissimo porteranno a processo la rappresentante del governo Schifani. Anche se queste ormai, vista la frequenza con cui si ripetono da tempo per gli esponenti della maggioranza di governo, sembrano non fare più notizia per il presidente della Regione e i suoi alleati, non certo, però, per i siciliani, che certamente se ne ricorderanno alle urne”.

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