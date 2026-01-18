De Luca (ScN): “Nessuno diventa presidente della Regione andando da solo”

"Io non andrò più da solo. Non ho bisogno di candidarmi alla presidenza per diventare parlamentare"

CALTAGIRONE (CATANIA) – “Non si può andare in paradiso a dispetto dei santi. Ci saranno sempre influenze negative che impediranno il raggiungimento del risultato. Nessuno pensi di diventare il presidente della Regione siciliana facendo il solista e senza condividere con gli altri le idee. Da soli non si va da nessuna parte. Io non andrò più da solo. Non ho bisogno di candidarmi alla presidenza per diventare parlamentare”. Lo ha dichiarato Cateno DeLuca leader di Sud chiama Nord, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”.

“I Cinquestelle – ha aggiunto De Luca – si sono dovuti alleare. Da soli non si va da nessuna parte. Nel 2022 è stata imposta la separazione da De Luca. Il governo di liberazione della Sicilia vuole lanciare un messaggio: c’è chi fa politica per professione, c’è chi fa politica per missione”.

“La maggior parte di coloro che ho fatto diventare qualcuno è stata la prima a pugnalarmi. Dove ho amministrato mi sono preso gli sputi per il cambiamento ma ho formato dei giovani che stanno producendo risultati. Ho fatto una scelta di vita: usare le mie competenze per formare i giovani. Lavoro per le future generazioni. Il politico pensa al benessere del suo partito. Lo statista pensa la bene del Paese”.

“Sono grato al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno che ha manifestato la sua amicizia. Ciò che il governo è riuscito a fare è avvenuto grazie alla sintesi tra i partiti in Aula. Galvagno è stato il migliore mediatore delle ultime quattro legislature” .