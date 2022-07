Della Vedova piccona l’asse Pd-M5s in Sicilia: “Un regalo a Fdi”

Le parole del segretario di +Europa (a sinistra nella foto)

ROMA – “Noi stiamo costruendo una proposta autonoma, con una propria fisionomia. Ma prendo l’esempio di quello che sta capitando in Sicilia con le primarie: io credo che una campagna elettorale fatta assieme al Movimento 5 stelle sia la cosa migliore che possa capitare a Giorgia Meloni e al suo sovransimo pericoloso”.

Lo ha detto Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa dal palco del congresso del Partito socialista italiano, parlando delle possibile alleanza con il Pd in vista delle elezione regionali in Sicilia. Oggi invece la capogruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani, ha confermato l’alleanza e le primarie in Sicilia.