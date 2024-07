Democrazia Cristiana, Carmelo Coppola è il nuovo coordinatore a Catania

La nomina è stata decisa dal Segretario regionale del partito

CATANIA – È Carmelo Coppola il nuovo coordinatore cittadino della Democrazia Cristiana del comune di Catania. Lo annuncia il partito in una nota, in cui si legge che la decisione è stata presa dal Segretario Regionale Stefano Cirillo in seguito a un’attenta valutazione delle competenze e delle esperienze professionali e politiche del candidato.

Carmelo Coppola, si legge ancora nella nota, porta con sé una vasta esperienza nel campo politico, avendo ricoperto numerosi incarichi di rilievo sia a livello locale che regionale. La sua dedizione e il suo impegno per i valori della Democrazia Cristiana sono stati riconosciuti e apprezzati da tutti i membri del partito.

“Sono onorato di accettare questo incarico e pronto a lavorare con impegno e dedizione per il bene della nostra comunità”, ha dichiarato il nuovo coordinatore. “La nostra missione sarà quella di promuovere i valori cristiani e democratici, lavorando per il progresso e lo sviluppo della nostra amata città di Catania”.