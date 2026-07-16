Il deputato Gallo (FI), arrestato, verso la sospensione: chi subentra all’Ars

Ecco il nominativo e le prime parole

PALERMO – Il deputato Riccardo Gallo, ai domiciliari per corruzione, dovrebbe essere presto sospeso dalla carica all’Ars. Al suo posto subentrerà Luigi Salvaggio: “Attendiamo l’ufficialità”, dice a LiveSicilia.

Gallo verso la sospensione

L’Ars dovrebbe presto sospendere Gallo, la segreteria generale conferma di essere in attesa della comunicazione formale del tribunale e del decreto firmato dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni.

Al posto del deputato arrestato subentrerà Salvaggio, esponente di Forza Italia che fa riferimento all’ex super manager della sanità Salvatore Iacolino, a sua volta sospeso dalla giunta per un’indagine, ma solo dopo che si era dimesso dall’incarico di direttore generale del Policlinico di Messina. Iacolino si è sempre dichiarato estraneo alle accuse.

Leggi anche Gallo Afflitto ai domiciliari, interdetto l’ex dg dell’Asp di Agrigento Barbagallo: “Sulla corruzione Schifani non può continuare a fare spallucce” Giovani autonomisti, Gallo coordinatore: “Il lavoro è un diritto”

“Sì – afferma Salvaggio – sono vicino a Iacolino, sempre in Forza Italia. Il quadro sarà chiaro al momento dell’ufficialità”.

Terza sospensione all’Ars

Quella di Gallo è la terza sospensione per inchieste giudiziarie all’Ars. In ordine cronologico sono stati, infatti, sostituiti, il deputato autonomista Giuseppe Castiglione, arrestato a Catania, con Alessandro Porto, ex Mpa, fino a qualche mese fa e Michele Mancuso, esponente di Forza Italia del Nisseno: al suo posto è subentrata Rosa Cirrone Cipolla.