Derby senza emozioni: Catania tra i fischi. Messina, buon punto

Finisce 0-0 un match scorbutico e con pochi sussulti

CATANIA – Tre punti appena nelle ultime quattro partite: il Catania è in piena crisi, di gioco e di risultati. Contro il modesto Messina… i rossazzurri non vanno al di là di uno scialbo 0-0 malgrado i peloritani siano rimasti in inferiorità numerica nell’ultimo quarto d’ora della ripresa.

Troppe le occasioni da rete sprecate da Montalto e compagni che, malgrado una prova al di sotto delle aspettative, avrebbero comunque condurre in porto la vittoria. Invece finisce con fischi e recriminazioni all’indirizzo di una compagnie irriconoscibile che non riesce ad approfittare delle concomitanti sconfitte di Avellino e Trapani.

Nel primo tempo… prolungata fase di studio con il Catania più intraprendente ed il Messina che rischia poco o nulla. I rossazzurri si affidano soprattutto a lunghi lanci che scavalcano il centrocampo ma la retroguardia peloritana si affida soprattutto a Ndir e Manetta che fanno buona guardia.

La formazione allenata da Mimmo Toscano, tuttavia, potrebbe sbloccare il risultato in almeno due occasioni ma prima Carpani si fa ipnotizzare da Krapikas in uscita e, negli istanti di recupero, lo stesso portiere giallorosso si oppone alla girata ravvicinata di Inglese ben servito da Montalto.

Nella ripresa l’allenatore etneo cerca di rianimare i suoi da un sostanziale torpore, inserendo man mano Stoppa e Jimenez. In effetti il Catania sembra crederci di più ma prima Di Gennaro non trova la porta in mischia quindi Inglese viene falciato da Salvo poco prima dell’ingresso in area di rigore: cartellino rosso per il numero 21 ospite e punizione dal limite sprecata da Montalto con una traiettoria alle stelle.

L’ex centravanti della Casertana non ne azzecca una: prima non corregge a dovere l’assist di Anastasio e poi, nel finale, riesce a fallire un gol praticamente fatto con la porta spalancata davanti a lui… al culmine di un’azione avviata dal cross di Anastasio e perfezionata dalla “torre” di Di Gennaro. Il Messina si arrocca ulteriormente nella propria trequarti ed inevitabilmente matura il risultato ad occhiali al triplice fischio del mediocre (anche lui) direttore di gara.

Delusione sugli spalti: il Catania non sa più vincere. Così rischiano di svanire prematuramente eventuali sogni di gloria.

Tabellino

CATANIA – MESSINA 0-0

CATANIA F.C. (3-5-2) – Adamonis, Ierardi, Di Gennaro, Castellini (k), Raimo, Luperini (dal 15°s.t. Stoppa), Verna, Carpani (dal 25°s.t. Jimenez), Anastasio, Inglese, Montalto.

A disposizione: Bethers, D’Agata, Gega, Allegra, De Rose, Forti, Ciniero, D’Andrea.

Allenatore: Mimmo Toscano.

MESSINA (4-3-3) – Krapikas, Salvo, Ndir (dal 15°s.t. Ortisi), Manetta (k), Rizzo, Lia (dal 24°s.t. Luciani e dal 36°s.t. Anzelmo), Frisenna, Garofalo, Pedicillo, Anatriello (dal 24°s.t. Mamona), Petrungaro (dal 36°s.t. Morleo).

A disposizione: Curtosi, Di Bella, Re, Petrucci, Mameli, Di Palma, Cominetti, Adragna.

Allenatore: Giacomo Modica.

Arbitro: Giuseppe Mucera di Palermo.

Assistenti: Giuseppe Lipari (Brescia) e Luca Chiavaroli (Pescara).

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1).

Indisponibili: Sturaro, Di Tacchio, Lunetta (CT).

Squalificati: Quaini, Guglielmotti (CT); Marino (ME).

Diffidati: Anastasio (CT); Frisenna (ME).

Ammoniti: Ndir (ME); Montalto (CT); Jimenez (CT).

Espulsi: Salvo (ME) al 33°s.t..

Spettatori: 17.674

Cronaca Primo Tempo

12° sugli sviluppi di un calcio piazzato… gran tiro di Anastasio dalla distanza con il pallone che sibila a lato di poco;

18° Inglese conquista palla al limite dell’area avversaria ma poi calcia fuori;

23° Anatriello ci prova con poca convinzione da lontano: alto;

24° Ierardi serve Montalto che, dal limite, lascia partire un tiro che si spegne a lato;

28° Inglese serve Carpani in piena area ma il numero 20 rossazzurro si scontra con il portiere avversario … non riuscendo a scavalcarlo!

33° gran tiro di Verna dal limine… su assist di Montalto: alto;

35° girata alta di Inglese;

38° tiro-cross di Raimo che sorvola l’incrocio dei pali;

40° assolo di Castellini che viene falciato da Ndir sulla trequarti: cartellino giallo comminato al difensore messinese;

45° concessi 3 minuti di recupero;

46° occasione per il Catania: Montalto appoggia per Inglese a tu per tu con Krapikas che riesce a deviare in angolo col corpo!

48° le squadre rientrano negli spogliatoi a reti inviolate.

Cronaca Secondo Tempo

7° palla-gol per il Catania: sul cross di Raimo… deviazione di Carpani con Krapikas che riesce ad alzare il corner!

14° ripartenza di Pegtrungaro la cui conclusione viene bloccata da Adamonis;

15° nel Messina, Ortisi subentra a Ndir;

15° nel Catania, Stoppa rileva Luperini;

17° su una mischia seguente a corner… Di Gennaro non trova la porta da distanza ravvicinata!

24° nel Messina, Luciani e Mamona prendono il posto di Lia e Anatriello;

25° palla-gol per Montalto che gira male, sul fondo, il bel cross di Anastasio,

25° nel Catania, Jimenez sostituisce Carpani;

33° Messina in 10 uomini: Salvo strattona Inglese lanciato a rete: espulso!

35° la punizione dal limite viene sprecata da Montalto che tira alle stelle!

36° nel Messina, Morleo e Anzelmo sostituiscono Petrungaro e Luciani;

41° clamorosa palla-gol sbagliata da Montalto che… a porta spalancata… cicca il pallone sul preciso assist di Di Gennaro che aveva spizzato il cross di Anastasio da punizione!

45° concessi 6 minuti di recupero;

51° punizione di Ortisi, alta;

52° finisce 0-0 !

[Foto Catania Fc]