Di Paola (M5s): “De Luca spogliati dai personalismi”

Il coordinatore dei pentastellati ha lanciato un messaggio al leader di Sud chiama Nord

PALERMO – “Cateno, l’anno scorso te lo avevo detto chiaramente: la Sicilia non avresti potuto cambiarla con Schifani. Ci sei dovuto andare a lezione per un anno per capirlo, ma alla fine hai imparato la lezione, visto che hai votato la mozione di sfiducia contro di lui. I disastri della Sicilia dimostrano che l’uomo solo al comando senza una squadra unita al fianco, non funziona, e tu che hai perso 5 deputati su 8 dovresti saperlo bene. Un consiglio? Spogliati dei personalismi. Non portano mai troppo lontano”. Lo ha detto il coordinatore regionale del M5S per la Sicilia, Nuccio Di Paola, all’evento promosso da Cateno De Luca a Caltagirone nel Catanese.

“Questa Sicilia va cambiata radicalmente. Va costruito un programma, con un perimetro definito, obiettivi chiari, seri e condivisi. Solo dopo si individuerà la persona chiamata a guidare il gruppo, che dovrà essere capace non solo di rappresentarlo, ma soprattutto di tenerlo unito – ha aggiunto – Per questo è fondamentale costruire una squadra leale, che non pensi solo alle elezioni, ma a governare davvero la Sicilia. Sono due cose molto diverse. I nostri figli non ci perdonerebbero mai se lasciassimo la Sicilia al centro-destra ancora per cinque interminabili anni”.