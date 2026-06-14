 Uccide la zia a coltellate, poi getta il cadavere nel fiume: ha confessato
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Diciassettenne uccide la zia e lancia il cadavere nel fiume

Diciassettenne uccide la zia
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Il giovane ha confessato
VENEZIA
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1 min di lettura

VENEZIA – Un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo nel fiume che scorre nei pressi della sua abitazione. È successo a San Stino di Livenza (Venezia).

Il giovane ha confessato durante la notte messo alle strette dal magistrato, Carmelo Barbaro, della Procura di Pordenone che indaga sul caso. Il pubblico ministero ha poi trasmesso il caso alla Procura dei minori di Trieste. ù

Sul posto per i rilievi ci sono i carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli. Il movente dell’omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari.

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