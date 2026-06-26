"Assumo questo incarico consapevole del valore costruito in questi anni"

Diego Crisafulli è il nuovo presidente di Euronics Italia. La nomina è stata ufficializzata dall’Assemblea dei Soci di Euronics Italia Spa, che ha designato anche Elena Vipiana e Raffaele La Torre come vicepresidenti del Gruppo.

L’incarico arriva in una fase strategica per l’azienda, chiamata a proseguire il percorso di sviluppo in un mercato caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici e dall’evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori.

Euronics, storia dell’azienda presieduta da Diego Crisafulli

Diego Crisafulli è amministratore delegato di Euronics Bruno Spa, azienda che affonda le proprie radici a Catania. L’impresa fu fondata il 28 febbraio 1936 da Domenico Bruno e Palmina Finocchiaro con un piccolo negozio specializzato nella vendita di strumenti musicali e grammofoni in piazza Carlo Alberto.

A novant’anni dalla nascita, Euronics Bruno rappresenta una delle principali realtà italiane nel settore dell’elettronica di consumo. L’azienda registra un valore della produzione di circa 380 milioni di euro, impiega circa 900 dipendenti e gestisce 37 punti vendita diretti. Di questi, 36 sono dedicati all’elettronica e uno all’arredamento, distribuiti tra Sicilia, Lombardia, Calabria e Triveneto. Negli ultimi cinque anni il fatturato è cresciuto mediamente del 10%.

Le sfide del nuovo Consiglio di amministrazione

Il nuovo Consiglio di amministrazione sarà chiamato a guidare le strategie del Gruppo in uno scenario caratterizzato dalla trasformazione del mercato retail, dall’innovazione tecnologica e dai nuovi modelli di distribuzione. L’obiettivo è rafforzare i valori che da anni contraddistinguono il marchio: vicinanza ai clienti, competenza, qualità del servizio e capacità di innovazione.

“Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e tutti i Soci per la fiducia accordatami” – ha dichiarato Diego Crisafulli, presidente di Euronics Italia Spa -. “Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza del valore costruito in questi anni dal Gruppo. Euronics Italia è una realtà solida, fondata sulla forza delle proprie Imprese Socie e sulla capacità di interpretare l’evoluzione del mercato mantenendo sempre centrale la relazione con il cliente. Lavoreremo per proseguire il percorso di crescita dell’insegna, affrontando le sfide future con spirito di innovazione, visione condivisa e attenzione alle persone”.

I numeri del Gruppo

Euronics Italia è oggi tra i principali operatori nazionali nel mercato dei technical goods con un fatturato complessivo superiore ai 2 miliardi di euro, al netto dell’Iva, e una quota di mercato vicina al 24%. La rete commerciale è composta da 423 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Fondata nel 1936, Euronics Bruno conta oggi circa 900 dipendenti, 37 negozi diretti e 14 affiliati tra Sicilia, Lombardia, Calabria e Triveneto. Dopo l’avvio del piano di espansione nel Nord Italia nel 2017, l’azienda ha inaugurato un punto vendita nel Lifestyle Center Merlata Bloom di Milano nel 2023. Nel 2024 l’apertura di un nuovo negozio in provincia di Lodi.

Nel 2026 celebra il novantesimo anniversario con un valore della produzione di circa 380 milioni di euro e un piano di investimenti pari a 15 milioni di euro nel triennio 2025-2027, destinato allo sviluppo tecnologico, alla logistica e alla rete commerciale.