Diga Trinità, la Regione: “Obbediamo al ministero ma non sprechiamo l’acqua”

Parla il dirigente Vallone

PALERMO – “Non possiamo non ottemperare a quanto disposto dal Ministero. Siamo già al lavoro, insieme con il dipartimento Agricoltura e la Protezione civile, per individuare la soluzione più idonea per non perdere neanche una goccia d’acqua contenuta nella diga e utilizzarla a fini irrigui”. Lo dice il dirigente generale del dipartimento regionale Acqua e rifiuti, Arturo Vallone.

“Per quanto riguarda la messa in sicurezza dell’infrastruttura, ho già convocato per domani il rup del progetto per trovare una soluzione definitiva che possa superare le prescrizioni antisismiche richieste dal Mit”, conclude in dirigente rispetto alla vicenda della diga Trinità.

