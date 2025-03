Mal di testa, vertigini e dolori cervicali? Lo gnatologo è la soluzione

Disturbi mandibolari e postura scorretta possono influire sul tuo benessere. Ecco come lo gnatologo può fare la differenza

Molte persone sperimentano sintomi come dolori al viso e al collo, mal di testa persistente, russamento, apnee notturne, acufeni cronici (fastidiosi ronzii o fischi alle orecchie), difficoltà nell’aprire e chiudere la bocca, blocco della mandibola accompagnato da un “click” durante i movimenti mandibolari e rumori durante la masticazione. Spesso, queste manifestazioni vengono attribuite a stress, posture scorrette o altre cause generiche, rendendo difficile individuare la reale origine del problema. Tuttavia, una disciplina odontoiatrica specializzata, la gnatologia, e il supporto di un bravo gnatologo, potrebbero fornire le risposte cercate.

Cos’è la gnatologia e quali disturbi tratta

La gnatologia è una branca specialistica dell’odontoiatria che si occupa delle funzioni della bocca, in particolare delle articolazioni temporo-mandibolari (ATM), dei muscoli masticatori e dei rapporti tra le arcate dentarie. Il suo obiettivo principale è garantire un equilibrio funzionale tra questi elementi, assicurando una corretta masticazione, deglutizione, fonazione e postura.

I disturbi trattati dalla gnatologia, noti come disordini temporo-mandibolari (DTM), possono manifestarsi con una vasta gamma di sintomi, tra cui:

Mal di testa e dolori cervicali legati a tensioni muscolari

legati a tensioni muscolari Russamento e apnee notturne che compromettono il riposo

che compromettono il riposo Acufeni e vertigini dovuti a squilibri dell’ATM

dovuti a squilibri dell’ATM Bruxismo , ovvero il digrignamento involontario dei denti

, ovvero il digrignamento involontario dei denti Problemi di deglutizione e disfunzioni linguali

Disturbi posturali che si riflettono su schiena, spalle e arti inferiori

Il ruolo dello gnatologo nella diagnosi e nel trattamento

Dott. Gabriele Miccichè

Lo gnatologo non si ferma a osservare e visitare i denti e i tessuti del cavo orale, ma va a studiare come questi possono avere delle ripercussioni sulla postura generale del paziente, sulle contratture muscolari e tutti i problemi che ne possono derivare.

Una volta identificata la causa del disturbo, lo gnatologo può proporre diverse opzioni terapeutiche, tra cui l’utilizzo di un “riposizionatore mandibolare” : una semplice placca fatta su misura del paziente che, una volta indossata anche solo la notte, andrà a riposizionare la mandibola nella posizione che lo gnatologo ritiene più corretta.

In alcuni casi a questa terapia è necessario associare fisioterapia o terapie farmacologiche volte a ridurre le tensioni muscolari e migliorare la mobilità articolare.

Lo gnatologo saprà inoltre dare indicazioni su come migliorare la propria postura e suggerire abitudini da adottare per allentare le tensioni muscolari.

Lo Studio Dentistico del Dott. Gabriele Miccichè: eccellenza nella gnatologia

Affrontare i disturbi legati alla funzione mandibolare e all’articolazione temporo-mandibolare richiede una competenza specifica che solo pochi specialisti possiedono. Con oltre 30 anni di esperienza, Il Dott. Gabriele Miccichè è uno dei maggiori esperti di gnatologia, ortodonzia e posturologia ed una figura di riferimento nel settore, grazie a un approccio che coniuga tradizione e innovazione.

Lo Studio Miccichè, fondato dal padre nel 1953, è oggi un punto di riferimento per i pazienti che cercano cure specialistiche.

Dott. Gabriele e Alessandro Miccichè

La tradizione continua con l’ingresso del Dott. Alessandro Miccichè, che affianca il padre occupandosi di odontoiatria generale e della salute dentale quotidiana. Questa combinazione permette un approccio multidisciplinare, trattando sia le problematiche dentali più comuni che i disturbi mandibolari complessi.

Lo Studio Miccichè ha seguito diversi atleti di alto livello, dimostrando come una corretta occlusione dentale possa migliorare postura, equilibrio e rendimento sportivo. Disallineamenti mandibolari o malocclusioni possono infatti compromettere la stabilità, causando tensioni muscolari che influenzano la performance. Attraverso trattamenti mirati, è possibile aumentare forza, coordinazione e resistenza, riducendo il rischio di infortuni.

Se soffri di sintomi come mal di testa, dolori cervicali, acufeni, blocco della mandibola o problemi di postura, potrebbe essere il momento di consultare un esperto in gnatologia. Lo Studio Dentistico Miccichè offre un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato, garantendo soluzioni efficaci per ritrovare il benessere.

Lo studio si trova in Via Galileo Galilei 163, Palermo, ed è possibile prenotare una visita contattando:

338 9494768 per le visite gnatologiche

per le 327 7292359 per le visite odontoiatriche

Per maggiori informazioni, visita il sito web www.gabrielemicciche.it e segui lo studio su Instagram e Facebook per rimanere aggiornato su trattamenti, novità e consigli per la salute orale.