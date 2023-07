Direttore e comandante dei vigili, Lagalla cerca due esterni

Il Comune annuncia le selezioni per i dirigenti a tempo determinato. Chi c'è in pole position

3' DI LETTURA

PALERMO – Il comune di Palermo cerca dirigenti a tempo determinato, un direttore generale, un comandante dei vigili urbani ma anche un portavoce. Con l’approvazione del bilancio di previsione, prevista per oggi, l’amministrazione di Palazzo delle Aquile è pronta ad avviare le selezioni per reclutare professionisti con cui rimpolpare i ranghi della burocrazia, da tempo falcidiata dai pensionamenti e ormai ridotta all’osso.

Subito i bandi

Un obiettivo a cui il sindaco Roberto Lagalla tiene in modo particolare: martedì scorso ha inviato una direttiva agli uffici e fatto approvare una delibera di giunta che consentirà, una volta incassato il disco verde sulla manovra 2023, di far partire i bandi. In palio ci sono un posto da direttore generale scoperto ormai da anni, 11 contratti da dirigente a tempo determinato tra cui rientrano il comandante dei vigili, il vice capo di gabinetto e burocrati da dedicare al condono, all’illuminazione pubblica e ai tributi, 3 posti da dirigenti fuori pianta organica, uno da dirigente tecnico, oltre a quattro funzionari fra cui il portavoce e il responsabile della segreteria. Un’informata di nomine per le quali si procederà, per quasi tutti i casi, con una selezione pubblica: il Comune dovrebbe emanare i bandi entro sabato, raccogliendo le candidature e concludendo gli iter nell’arco di un mese.

Direttore generale cercasi

Un’informata di assunzioni finanziata col turn over e a tempo determinato. Gli occhi sono puntati ovviamente sul posto più importante, ossia quello di direttore generale per il quale si richiede laurea magistrale e un’esperienza almeno quinquennale nella pubblica amministrazione; al momento circolano vari nomi, anche se il più accreditato pare essere quello di Eugenio Ceglia. Vice capo di gabinetto dell’allora governatore Nello Musumeci e capo di gabinetto dell’allora assessore alla Salute Ruggero Razza, nella sua carriera vanta esperienze anche ministeriali grazie alla vicinanza in passato con Davide Faraone, mentre oggi fa da consulente all’assessorato regionale ai Trasporti di Alessandro Aricò. Il suo non è l’unico nome sul tappeto, ma al momento viene dato in vantaggio sugli altri.

Un colonnello per i vigili

L’altra casella di prestigio è quella di comandante della Polizia municipale, ruolo che Lagalla potrebbe affidare a un colonnello dei Carabinieri, campano di origine ma da anni in città, con Margherita Amato che assumerebbe le funzioni di vice. In palio però ci sono anche altri posti: il vice capo di gabinetto, l’ufficio programmazione Pnrr, l’ufficio Tributi, l’ufficio Musei, lo Sport, la Scuola, il Condono, l’Illuminazione pubblica, il Centro storico e la Pianificazione delle attività sociali. Per tutti serve ovviamente la laurea ma faranno punteggio altri titoli, dottorati, master, esperienza nella pubblica amministrazione, anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale.

Spazio anche al portavoce

Fuori pianta organica si collocheranno tre dirigenti, ossia un avvocato per i Tributi, uno per il supporto ai partenariati pubblico-privati e all’attrazione degli investimenti e uno per il cerimoniale; per quest’ultima casella basterà una laurea di scienze della comunicazione, scienze politiche o lingue ed esperienza nel settore, con l’interno Fabio Corsini dato in pole position vista l’ultra decennale esperienza. Completano il quadro un dirigente tecnico di supporto al Piano urbanistico, due funzionari legali, un responsabile della segreteria del sindaco e un portavoce; negli ultimi due casi nessuna selezione pubblica, ma la scelta sarà discrezionale visto che si tratta di incarichi ex articolo 90, cioè di staff del sindaco.

La scelta dei vincitori verrà effettuata dal sindaco su una rosa (da tre a sei nomi) predisposta da tre esperti, sulla base delle candidature pervenute; i termini per la presentazione delle istanze vengono inoltre ridotti da 30 a 20 giorni. E non è finita qui: il Comune intende reclutare altri quattro dirigenti a termine, oltre a immettere in servizio gli 11 tecnici vincitori di concorso.