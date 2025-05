Domani il Catania Air Show, con il volo delle Frecce Tricolore

Ecco il programma del pomeriggio

CATANIA – Tutto pronto a Catania che ospita per la prima volta il Catania Air Show, una manifestazione aerea che, domani, unirà spettacolo e innovazione in uno scenario unico: il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno), tra la linea blu del mare e lo sfondo imponente dell’Etna.

Organizzato dall’Aero Club di Catania con il patrocinio dell’Aeronautica Militare e del Comune, l’evento inaugura ufficialmente la stagione italiana delle manifestazioni aeronautiche. L’accesso sarà gratuito e riservato esclusivamente ai pedoni.

Il programma

Il programma è denso: domani alle 15 si comincia con i velivoli dell’Aero Club Catania e si prosegue, alle 15,10, con il passaggio dei Canadair impegnati in una dimostrazione di lancio acqua. Subito dopo, alle 15,25, il cielo sarà animato dal volo acrobatico di Augusto Fonti a bordo del suo RV10, seguito da una sequenza di esibizioni elicotteristiche. Alle15, 40 sorvolo Elicottero AW139 Guardia Costiera; 15, 50 sorvolo in formazione Elicotteri SH 90, H101, AB212 Maristaeli; alle 16 sorvolo Elicottero AW139 Polizia di Stato; alle 16,20 sorvolo Elicottero PH139D Guardia di Finanza; alle 16:30 sorvolo Elicottero AW169 Carabinieri.

Alle 16,45, occhi puntati sulla dimostrazione SAR (Search and Rescue) dell’elicottero HH139 dell’Aeronautica Militare: un’operazione simulata di soccorso in mare che mostrerà la capacità di intervento in condizioni complesse.

A seguire, alle 17, prenderà vita la manovra Renegade, con sorvoli incrociati degli F2000-A Eurofighter del 37° Stormo e dei P-72A del 41° Stormo, impegnati in una simulazione di intercettazione aerea: un esempio concreto dell’efficienza e della reattività della Difesa Aerea italiana. Il culmine della giornata è atteso alle 17,30, quando si esibiranno le Frecce Tricolori.