Domenica green a Catania: raccolte 20 tonnellate di rifiuti

L'iniziativa dell'assessorato all'Ambiente

CATANIA – Ammonta a venti tonnellate complessivamente la quantità di rifiuti prelevata dai siti del Comune di Catania interessati alla raccolta dei volontari (15.000 kg) e dalle cinque isole ecologiche (5.000 kg), per la domenica green promossa dall’assessorato alle Politiche per l’Ambiente ed Ecologia guidata da Massimo Pesce.

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di centinaia di volontari e delle tre aziende che hanno in appalto il servizio di raccolta rifiuti, che con propri operatori hanno presidiato i centri comunali di raccolta dove decine di cittadini si sono recati per smaltire materiale ingombrante e le singole frazioni di rifiuto, sfruttando l’opportunità dell’apertura straordinaria domenicale.

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Pesce si sono recati nella piazza XVII Agosto, nel cuore della Civita, dove hanno operato i volontari di Legambiente per una pulizia straordinaria della zona, effettuando anche la piantumazione di arredi floreali e arborei nella bambinopoli.

“Questi volontari – hanno detto il sindaco e l’assessore – hanno offerto un esempio concreto di partecipazione attiva alla cura dei nostri spazi, per il benessere di tutta la comunità. Purtroppo sono ancora tanti quelli che allontanano dalla propria responsabilità il problema dei rifiuti, come se fosse solo questione che interessa qualcun altro; mentre, invece, è un fatto che riguarda ciascuno di noi. Per questo non ci possiamo accontentare dei livelli seppure in graduale crescita della raccolta differenziata, perché si può e si deve fare molto di più per avere una città più pulita e dove diminuire i costi”.