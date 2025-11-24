Trovata senza vita in casa, 13enne arrestata e rilasciata: è giallo

Una vicenda dai contorni ancora da definire

Sarah Forrester, 55 anni, madre di due figli, è stata trovata morta in una casa a Moredon, Swindon (Inghilterra). I fatti risalgono a venerdì 21 novembre. Una ragazza di 13 anni, arrestata con l’accusa di omicidio, è stata successivamente rilasciata su cauzione. La donna lavorava come consulente per un ente di beneficenza per la salute mentale,

Come riporta “The Guardian”, la polizia del Wiltshire ha dichiarato che gli agenti hanno risposto ad una segnalazione che parlava di disordini in una proprietà. Al loro arrivo, hanno rinvenuto la donna priva di sensi e ne hanno constatato il decesso sul posto.

“Un’indagine sulla sua morte è guidata dal nostro team che si occupa dei crimini maggiori”, ha dichiarato due giorni dopo il detective capo ispettore Guy Elkins.

“Una ragazza di 13 anni, arrestata con l’accusa di omicidio, è stata rilasciata su cauzione e posso confermare che non stiamo cercando nessun altro in relazione alla morte di Sarah. Continuiamo a esortare le persone a non speculare sull’incidente”, ha aggiunto. L’attività di polizia nell’area è stata rafforzata.

Chi era la donna trovata morta a Swindon

La Kelly Foundation, una charity con sede a Swindon, dove lavorava la donna di 55 anni trovata morta in casa, si è detta “affranta per l’improvvisa perdita”.

“Era completamente dedita all’organizzazione e ai suoi due figli piccoli – si legge in una dichiarazione – Era una figura fondamentale nel lavoro. La sua scomparsa è un evento estremamente traumatico, non solo per noi e i suoi colleghi, ma soprattutto per i suoi figli e la sua famiglia”.

Ed ancora: “Sarah era una persona incredibile. Gentile, premurosa, attenta, affettuosa e spiritosa. Incarnava tutto ciò che speriamo che la nostra fondazione sia e possa essere. Amava il suo ruolo e tutti noi adoravamo lavorare con lei. Ci mancherà immensamente”.

