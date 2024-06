A trovare il cadavere alcuni parenti

SANTA CROCE SULL’ARNO (PISA) – Il corpo di una donna di 40 anni è stato trovato senza vita all’interno di una casa a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa.

La scoperta questa mattina, mercoledì 5 giugno. A farla sono stati alcuni parenti, tra cui la madre della 40enne. Il decesso pare fosse avvenuto già da qualche ora. Ma quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto non c’è stato nulla fare.

Al momento l’ipotesi più accreditata è che la donna abbia avuto un malore ma per chiarirlo sono in corso indagini dei carabinieri. Il magistrato di turno ha disposto il trasferimento a Pisa, all’Istituto di medicina legale. Non è escluso che venga disposta l’autopsia.

La stanza e il resto dell’appartamento erano in ordine, secondo le prime indiscrezioni. Nell’abitazione la donna viveva insieme al figlio che, sembrerebbe, non era in casa.