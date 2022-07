Draghi, Confindustria Sicilia: “Il Paese non può permettersi stop”

Appello del presidente Albanese a presa di coscienza collettiva

PALERMO – “Occorre senso di responsabilita’ corale, il Paese in questo momento non puo’ permettersi alcuno stop”. Questo e’ l’auspicio del presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, alla luce della crisi di governo. Le attuali dinamiche economiche “impongono prudenza e senso di unita’ per il bene del Paese – continua Albanese – L’auspicio e’ che l’azione di governo prosegua per il bene della collettivita’: dei cittadini, dei lavoratori, delle imprese. Serve un impegno di tutte le forze politiche in un momento come questo, agitato dalla crisi russo-ucraina, segnato dalle difficolta’ e dalle incertezze economiche legate ai rincari energetici e delle materie prime”.

Secondo Confindustria Sicilia, l’intero sistema produttivo sta soffrendo e l’inflazione e’ tornata a correre erodendo il potere d’acquisto dei lavoratori e amplificando le ripercussioni negative sui mercati. “Solo attraverso una presa di coscienza collettiva – conclude con un appello il presidente di Confindustria Sicilia – potremo affrontare e superare la difficolta’ dell’attuale momento storico”.