 Lipari, malore in mare per un turista: muore dopo il salvataggio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Dramma a Lipari, turista muore dopo un malore in mare

auto eolie
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Era originario della provincia di Siracusa
DI FRONTE A CANNETO
di
1 min di lettura

LIPARI (MESSINA) – Un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa, intento a godersi una nuotata a Lipari, dopo essersi allontanato da un noto lido della zona, è stato colto da un malore improvviso che gli ha impedito di tornare a riva ed è morto.

La morte del turista siracusano a Lipari

Il decesso dopo che un diportista lo ha preso a bordo in mare, di fronte Canneto, sull’isola delle Eolie. I sanitari dell’ambulanza del 118 non hanno potuto fare nulla oltre a constatare il decesso dell’uomo.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI