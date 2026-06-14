Dramma a Lipari, turista muore dopo un malore in mare

Era originario della provincia di Siracusa

LIPARI (MESSINA) – Un turista di 59 anni, originario della provincia di Siracusa, intento a godersi una nuotata a Lipari, dopo essersi allontanato da un noto lido della zona, è stato colto da un malore improvviso che gli ha impedito di tornare a riva ed è morto.

La morte del turista siracusano a Lipari

Il decesso dopo che un diportista lo ha preso a bordo in mare, di fronte Canneto, sull’isola delle Eolie. I sanitari dell’ambulanza del 118 non hanno potuto fare nulla oltre a constatare il decesso dell’uomo.