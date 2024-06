Catania, fortino della droga in un appartamento: arrestati 4 pusher

L'irruzione dei Carabinieri in un monolocale

CATANIA – Un fortino della droga è stato scoperto dai Carabinieri nel quartiere San Cristoforo. Nell’operazione sono stati arrestati per spaccio di droga quattro pusher: un 39enne, un 34enne, un 23 enne, tutti pregiudicati, e un 41enne originario del Bangladesh. I quattro avevano creato una base logistica per lo spaccio della droga, soprattutto crack, in un monolocale.

I Carabinieri hanno scoperto del monolocale e dopo averlo osservato hanno capito che era diventato un punto di spaccio, soprattutto di notte. Hanno quindi aspettato il momento per intervenire e hanno deciso di entrare quando due persone sono entrate nel cortile da cui poi si entrava nell’appartamento.

L’irruzione

I militari si sono qualificati e il 41enne, che aveva il compito di accogliere gli acquirenti sull’uscio, ha tentato di chiudere la porta, ma i Carabinieri sono riusciti lo stesso a entrare nell’appartamento e hanno trovato trovato, vicino a una scala in legno, due bustine: una conteneva una decina di grammi di crack e l’altra una sostanza per tagliare la droga.

Nel monolocale c’era uno schermo da 32 pollici che, collegato a tre telecamere, consentiva di monitorare l’intero perimetro dell’abitazione, due pulsanti per aprire i portoncini di ingresso in maniera automatica, un bilancino digitale di precisione, diversi rotoli di carta argentata per il confezionamento della droga.

Tutta la droga e i soldi sono stati sequestrati, mentre i pusher sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere.