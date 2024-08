Catania, spaccia droga in casa a Librino: arrestato un pusher 20enne

La casa era protetta da un cancello di ferro

CATANIA – Un uomo di 20 anni è stato arrestato nel quartiere di Librino dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Fontanarossa. L’uomo, un disoccupato e pregiudicato catanese, è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Droga a Catania: le indagini

I militari dell’Arma hanno notato un via vai in una palazzina di viale Grimaldi e hanno fatto degli appostamenti nella zona. Le indagini hanno permesso ai Carabinieri di capire che il 20enne usava un appartamento all’ultimo piano dello stabile come base logistica per lo spaccio di droga.

L’appartamento, si legge in un comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Catania, era protetto da un’inferriata installata in modo del tutto arbitrario che impediva l’accesso all’intero pianerottolo, proprio per ostacolare l’intervento delle Forze dell’ordine.

I Carabinieri hanno quindi pianificato il blitz e nel pomeriggio si sono appostati nel cortile del palazzo. Nel momento in cui alcuni giovani sono entrati nello stabile, lasciando il portone aperto, la squadra dell’Arma li ha seguiti e ha fatto irruzione proprio mentre stavano per superare il cancello in ferro dell’ultimo piano.

La perquisizione e l’arresto

Già all’ingresso dell’appartamento i Carabinieri hanno scovato dosi di cocaina per un peso oltre mezzo etto sistemate su una consolle. Nel soggiorno, arredato con un trono in stile “Scarface” e riproduzioni di pistole in ceramica dorata, i militari hanno recuperato 6.500 euro, denaro che il pusher aveva incassato in virtù dello spaccio.

Nell’appartamento c’erano anche un bilancino di precisione per pesare la droga e confezionarla nelle giuste quantità. Dopo l’arresto il pusher è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che lo ha sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Catania.