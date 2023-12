Droga, porto abusivo d’armi e resistenza: scattano due arresti a Gela

I controlli delle forze dell'ordine

GELA (CALTANISSETTA)- Due persone sono state arrestate a Gela, in provincia di Caltanissetta, per porto abusivo di armi in luogo pubblico, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine, che stavano eseguendo i controlli nell’ambito dell’operazione “Alto impatto”, hanno sequestrato la droga e 20 mila euro, in possesso dei due arrestati, probabile guadagno dell’attività di spaccio.

Sono state denunciate, inoltre, a vario titolo, 12 persone per violazione delle prescrizioni sulla sorveglianza speciale, porto di oggetti atti ad offendere, porto abusivo di armi, minaccia, inosservanza dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel complesso sono state controllate 231 persone, di cui 69 con precedenti, 140 autoveicoli e sono state elevate 21 contravvenzioni per violazione del Codice della Strada. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 4, uno dei quali sanzionato per aver utilizzato personale privo di regolare contratto di lavoro. Sono stati, infine, eseguiti 20 controlli nei confronti di soggetti sottoposti a misure di sicurezza, sorveglianza speciale e misure alternative alla detenzione, eseguite 24 perquisizioni e 9 sequestri.