Dall'aeroporto Londra-Luton al Falcone-Borsellino

PALERMO – La popstar Dua Lipa, 30 anni, ed il marito Callum Turner, di 36, sono atterrati all’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Palermo. La coppia di neo sposi è arrivata alle 22:36 di mercoledì 3 giugno per la vacanza siciliana dopo le nozze.

Il viaggio di Dua Lipa e Callum Turner da Londra a Palermo

I due avrebbero viaggiato da Londra Luton a bordo di un jet privato Cessna Citation XLS+, il cui affitto ammonterebbe a 3.600 euro l’ora. Sull’arrivo della cantante, che tra venerdì e sabato festeggerà le nozze tra Palermo (città che ha già visitato come una qualsiasi turista) e Bagheria, vige assoluta segretezza.

La cronaca del Daily Mail

Dua Lipa e Callum Turner sono stati immortalati in aeroporto in Inghilterra prima della partenza dal reporter del quotidiano britannico Daily Mail, che li descrive sorridenti e visibilmente radiosi. La popstar indossava un look chic con pantaloni bianchi, t-shirt nera e bagagli griffati.

Dua Lipa

Grande attesa, invece, per l’abito della sposa: secondo il tabloid inglese dovrebbe indossare una creazione custom Atelier Versace, definita nei dettagli durante i recenti incontri in Italia con l’amica Donatella Versace.

“Il matrimonio dell’anno”

“Gli sposi sono scesi all’aeroporto londinese – scrive il tabloid sul proprio sito web – da una Range Rover prima di entrare nel terminal dei jet per imbarcarsi sul loro volo”. Gli addetti ai lavori hanno salutato le nozze della coppia come il “matrimonio dell’anno nel mondo dello spettacolo”, definendolo il matrimonio più importante in Sicilia dai tempi delle nozze tra Michael Corleone, interpretato da Al Pacino, e Apollonia Vitelli nel classico del 1972 Il Padrino”.

L’attesa a Bagheria

Bagheria, intanto, si prepara ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. La storica Villa Valguarnera è già al centro di un’intensa attività organizzativa che sta trasformando l’area in un vero e proprio quartier generale per il weekend di festa.