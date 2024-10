Due tir per bloccare la tangenziale: poi l’assalto al distributore di benzina

Un commando in azione, le indagini dei carabinieri

CATANIA – Due tir piazzati di traverso in entrambe le direzioni per bloccare qualunque passaggio dalla Tangenziale. Poi, l’assalto al distributore della Petrol Company di San Gregorio. Ad agire un commando giunto a bordo di due vetture.

È accaduto tutto nella notte appena trascorsa. Magro, tuttavia, il bottino. I soliti ignoti di turno hanno provato a portare via la cassa continua del distributore di benzina: ma non ci sono riusciti. Allora, si sono scagliati contro il gabbiotto dove vi era il dipendente del rifornimento: ad essere arraffato, alla fine, è stato solo il registratore di cassa col denaro contante della sera.

Le indagini dei carabinieri

La Sezione Investigazioni Scientifiche sul posto

Sul fatto, indagano i carabinieri del Comando provinciale della Compagnia di Gravina assieme al Reparto della Scientifica. Si stanno visionando anche le immagini delle telecamere a circuito chiuso. I mezzi utilizzati per l’assalto erano stati tutti rubati: in particolare, i due mezzi pesanti, sarebbero stati portati via nella stessa sera di ieri.

Rimasto chiuso lo svincolo per i Paesi etnei.