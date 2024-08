Duello Mercedes-McLaren in Olanda, Ferrari indietro

ZANDVOORT (OLANDA) (ITALPRESS) – Termina anche la seconda sessione di prove libere sul circuito di Zandvoort, per il Gran Premio d’Olanda. Scomparsa la pioggia, è il sole a prendersi la scena metereologica delle Fp2, con folate di forte vento che restano però costanti su gran parte del tracciato ma che non hanno impedito ai piloti di girare e raccogliere dati in vista della giornata di sabato. E’ di George Russell il miglior tempo della seconda sessione, fatto segnare dalla sua Mercedes in 1’10″702. Subito dietro la McLaren di Oscar Piastri, distante soli sessantuno millesimi, con Hamilton che piazza l’altra Mercedes terza sulla griglia dei tempi. In una sessione interrotta a poco più di quindici minuti dal semaforo verde per via della bandiera rossa causata dal fuoripista della Haas di Nico Hulkenberg, fanno notizia i problemi accusati dalla Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato infatti costretto ad abbandonare le seconde libere per un guasto di rilievo alla trasmissione e al cambio della sua monoposto, con i meccanici del box della Rossa già a lavoro per sistemare la macchina in vista delle Fp3 del sabato. Solo nona, infine, l’altra Ferrari di Charles Leclerc, in evidente difficoltà di set-up rispetto agli altri piloti dei top team.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).