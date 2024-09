È morto Franco Lena, avviò la rivoluzione vinicola nelle Madonie

Era il proprietario dell'Abazia Sant'Anastasia

PALERMO – È morto a 88 anni Franco Lena, imprenditore e proprietario dell’Abbazia Sant’Anastasia, Wine Resort di Castelbuono nel Palermitano. Oltre 45 anni fa, Lena acquisì l’azienda e avviò la rivoluzione vinicola nelle Madonie, già negli anni ’80.

Franco Lena e la rivoluzione sulle Madonie

Enologi di fama come Giacomo Tachis e Riccardo Cotarella hanno lavorato per la sua azienda. Tachis, nel 1994, contribuì a rendere famosi i vini dell’Abbazia, mentre Cotarella, un maestro riconosciuto a livello mondiale, ha curato undici vendemmie per l’Abbazia Santa Anastasia, elevando ogni etichetta a un prestigio internazionale.

L’Abbazia Sant’Anastasia è uno dei luoghi più belli della Sicilia. Negli ultimi anni, Lena è stato coinvolto in alcune vicende giudiziarie, dalle quali è stato assolto dopo vari processi.