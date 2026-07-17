È morto l’avvocato Salvatore Traina

Il cordoglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo

PALERMO – Si è spento l’avvocato Salvatore Traina. A darne notizia è l’Ordine degli avvocati di Palermo tramite i propri canali social.

Leggi anche Omicidio a Palermo, 69enne ucciso a coltellate: rintracciato l’assassino Dispositivi medici non certificati venduti agli ospedali: sequestrati

“Il Presidente, i Consiglieri dell’Ordine e gli Avvocati tutti del Foro di Palermo esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dello stimato Avvocato Salvatore Traina e, stringendosi al dolore della figlia Giada e della famiglia, rendono omaggio alla sua lunghissima carriera professionale nella difesa dei diritti, sempre improntata ad elevato senso etico, grande competenza e indiscussa signorilità”, è quanto si legge.

Il funerale si terrà sabato 18 luglio alle ore 11.00 presso la chiesa di Gesù Maria e Giuseppe, di via Sacro Cuore 2.