Il messaggio WhatsApp

ROMA- Filippo Turetta aveva una “ossessiva pretesa” di laurearsi insieme a Giulia Cecchettin. “Mettiti in testa… che o ci laureiamo insieme o la vita è finita per entrambi” scriveva in un messaggio WhatsApp del febbraio 2023 recuperato dal cloud della giovane.

Testo ora agli atti dell’inchiesta a carico del ventiduenne di Torreglia (Padova) a processo per omicidio volontario premedito della ex fidanzata.