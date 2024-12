Lavoro in Easyjet, numerose assunzioni di personale: come partecipare

L'azienda cerca sia personale di bordo che di terra

ROMA – Lavoro, assunzioni in Easyjet, numerose posizioni aperte: piloti, assistenti di volo, ingegneri, manutentori. Come partecipare, ma bisogna essere disponibili a viaggiare in Europa e Inghilterra.

Lavoro in Easyjet

Trenta basi in tutta Europa, 35 Paesi coperti e oltre 1.000 rotte operate. Easyjet lancia nuove opportunità di lavoro.

Piloti

Easyjet cerca nuovi piloti. Hai ciò che serve? “Lavorerai – scrive la compagnia – già come comandante e avrai l’ambizione di far volare la tua carriera ancora più in alto. Agirai anche secondo i principi del nostro Orange spirit. Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono noi di EasyJet”.

I requisiti minimi sono: Comandanti con type rating: almeno 4.000 ore di volo, di cui 1.000 ore PIC sull’A320. Comandanti senza type rating: almeno 4.000 ore di volo con 1.000 ore PIC su aerei a reazione con MTOW superiore a 30T

Assistenti di volo

“Se come prima cosa ti starai chiedendo se hai bisogno di precedenti esperienze di volo – spiega Easyjet – la risposta è no. Ti forniremo tutta la formazione di cui hai bisogno. È giusto dire che due giorni – o due voli – non sono mai uguali, ma possiamo darti un’idea di cosa aspettarti”.

Ingegneri

Sono disponibili otto specializzazioni nel reparto ingegneria, “quindi – comunica Easyjet nella sezione ‘lavoro’ – avrai solo l’imbarazzo della scelta. Il denominatore comune per tutti i ruoli è che cerchiamo persone che lavorino sodo, in grado di risolvere problemi in modo appassionato, che amino lavorare in squadra e siano entusiaste delle nuove tecnologie e degli strumenti quanto noi”.

Le posizioni aperte, come partecipare

Nel sito easyjet.com bisogna accedere alla sezione ‘Job search’. Al momento sono presenti 68 offerte di lavoro in vari settori: informazione e tecnologia (14 posti); finanza (10 posti); Ingegneria e manutenzioni (8 posti); Commerciale (4 posti); ingegneria di produzione (3 posti); Easyjet holidays (2 posti); marketing (2 posti), oltre a piloti e assistenti di volo.

Le principali sedi di lavoro sono l’Inghilterra (61 selezioni di lavoro) e la Germania (2 selezioni).

Una volta registrati nel portale ufficiale, bisogna seguire le istruzioni, compilare i moduli richiesti e caricare il proprio curriculum. Occhio anche alle date delle selezioni.

Se la candidatura viene validata da Easyjet, è possibile procedere con il colloquio.

