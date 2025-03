Le parole della presidente di Confindustria Catania Cristina Busi Ferruzzi

CATANIA – “Il futuro della nostra economia dipende anche dalla capacità di mantenere alta la fiducia nel nostro sistema industriale”. Lo afferma in una nota la presidente di Confindustria Catania Cristina Busi Ferruzzi.

“Il clima di tensione e le preoccupazioni che emergono non devono oscurare i grandi risultati ottenuti né mettere in discussione la centralità di Catania come polo tecnologico e produttivo di primo piano”, prosegue.

Le imprese mantengono gli impegni

“Nonostante alcune legittime preoccupazioni, come quelle sollevate dai sindacati in merito alla stabilità occupazionale, posso affermare che le imprese stanno mantenendo i propri impegni – sottolinea la presidente -. L’economia catanese si trova oggi a uno snodo cruciale caratterizzato da sfide ma anche da opportunità straordinarie”. “

“Realtà come STMicroelectronics, che porta avanti il suo investimento strategico da cinque miliardi di euro per la produzione di fette in carburo di silicio, e 3Sun, con la costruzione della gigafactory per moduli fotovoltaici, rappresentano esempi di come il nostro territorio stia mantenendo il suo ruolo di hub tecnologico e sostenibile di rilevanza internazionale”.

Catania tra i primi distretti industriali d’Italia

La presidente degli industriali etnei sottolinea come “Catania si colloca stabilmente tra i primi cinque distretti industriali in Italia per ricchezza netta generata rispetto al volume d’affari”. Ricorda anche come Pfizer abbia “investito 34 milioni di euro nel triennio 2022-2024 nello stabilimento di Catania e continua a monitorare attentamente la propria rete produttiva per garantire la sostenibilità a lungo termine”.

“Come Confindustria – conclude Busi Ferruzzi – ribadiamo che ogni investimento nel nostro territorio genera ricadute positive in termini di innovazione, occupazione e competitività. Le sfide globali, come le dinamiche del mercato internazionale o i dazi imposti da altri Paesi, non possono essere ignorate”.

“Tuttavia, il nostro distretto industriale ha dimostrato di essere resiliente e capace di adattarsi. Grazie alla determinazione delle nostre imprese e al supporto delle istituzioni, continueremo a lavorare per costruire un futuro sostenibile e innovativo per il territorio”.