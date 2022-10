Ecco quanto vale l'indice dei prezzi nel mese di ottobre

Forte accelerazione dell’inflazione: a ottobre sfiora il 12%. Il livello massimo dal 1984: l’indice dei prezzi al consumo registra infatti un aumento del 3,5% sul mese e dell’11,9% sull’anno.

Corrono i beni energetici e il carrello della spesa. Allarme della Cgil, che chiede al governo interventi ‘immediati’.

Appello del Pd: ‘Il governo agisca, noi ci siamo’.

L’inflazione corre anche in Francia (6,2%) e in Germania (10,4%). In ribasso i titoli di Stato e Piazza Affari.