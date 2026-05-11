Elettroingross 94: da trent’anni, il punto di riferimento per il materiale elettrico nella Sicilia Occidentale

Con cinque punti vendita tra Palermo, Villabate, Alcamo e Marsala, Elettroingross 94 srl è da oltre trent’anni il punto di riferimento per la distribuzione di materiale elettrico, termoidraulico, condizionamento e fotovoltaico nella Sicilia Occidentale. Una realtà radicata nel territorio che ha costruito la propria reputazione su capillarità distributiva, ampiezza di gamma e consulenza tecnica specialistica, servendo professionisti del settore, imprese edili e privati con la stessa attenzione.

Ciò che differenzia Elettroingross 94 dalla semplice distribuzione all’ingrosso è la qualità del servizio che accompagna ogni acquisto. In ciascuna delle cinque sedi, il cliente trova uno staff tecnico qualificato e aggiornato, in grado di orientare verso la soluzione più adatta, dalla scelta del materiale elettrico per un cantiere, al dimensionamento di un impianto fotovoltaico, fino alla selezione del sistema di condizionamento più efficiente per un immobile residenziale o commerciale.

Trent’anni di esperienza nel settore elettrico siciliano

Fondata nel 1994, Elettroingross 94 ha attraversato tre decenni di profonde trasformazioni tecnologiche, dall’avvento della domotica alla diffusione dei sistemi di building automation, dal boom del condizionamento all’attuale transizione energetica verso il fotovoltaico e i sistemi di accumulo. In ogni fase, l’azienda ha saputo aggiornare la propria offerta senza perdere di vista ciò che la distingue, la capacità di affiancare il cliente con competenza tecnica concreta.

La rete commerciale copre capillarmente le province di Palermo e Trapani, mentre una fitta rete di agenti garantisce la presenza anche nella Sicilia orientale, rendendo Elettroingross 94 un interlocutore di riferimento sull’intero territorio regionale.

I 5 punti vendita al servizio del territorio

La struttura distributiva di Elettroingross 94 è pensata per garantire accessibilità e prossimità al cliente, con cinque sedi strategicamente collocate:

Palermo – Sede Storica: Situata in via Salvatore Minutilla 10, in posizione nevralgica parallela a viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa. Il riferimento storico per l’intera area urbana del capoluogo, frequentato da installatori, imprese e privati da oltre trent’anni.

Situata in via Salvatore Minutilla 10, in posizione nevralgica parallela a viale Regione Siciliana e via Ugo La Malfa. Il riferimento storico per l’intera area urbana del capoluogo, frequentato da installatori, imprese e privati da oltre trent’anni. Palermo Nuova Apertura: La recente sede in via G. Paisiello amplia la copertura nella zona centrale della città, rendendo ancora più agevole l’accesso per i clienti del cuore di Palermo.

La recente sede in via G. Paisiello amplia la copertura nella zona centrale della città, rendendo ancora più agevole l’accesso per i clienti del cuore di Palermo. Villabate: Presidio fondamentale per la zona est del capoluogo e per i numerosi comuni dell’hinterland palermitano.

Presidio fondamentale per la zona est del capoluogo e per i numerosi comuni dell’hinterland palermitano. Alcamo: Punto di riferimento consolidato per installatori e imprese dell’area del Trapanese, con un’offerta calibrata sulle esigenze del mercato locale.

Punto di riferimento consolidato per installatori e imprese dell’area del Trapanese, con un’offerta calibrata sulle esigenze del mercato locale. Marsala: La filiale storica che completa la copertura nella punta occidentale dell’isola, in una delle città più attive della provincia di Trapani.

Non solo fornitura: consulenza tecnica in ogni sede

Questo approccio vale tanto per il professionista con decenni di esperienza sul campo quanto per il privato che si avvicina per la prima volta al mondo dell’impiantistica. La consulenza è parte integrante del servizio.

Fotovoltaico in Sicilia: un mercato in forte espansione

Il contesto di mercato in cui opera Elettroingross 94 è particolarmente favorevole. Nel 2025 la Sicilia ha registrato un incremento dell’81% nella nuova potenza fotovoltaica installata, con oltre 430 MW aggiuntivi, la crescita regionale più elevata d’Italia. Un dato che riflette le straordinarie condizioni climatiche dell’isola, con oltre 2.500 ore di sole annue, la Sicilia è tra le aree più produttive d’Europa per il solare.

In questo scenario, la domanda di materiale specializzato per installazioni fotovoltaiche, sistemi di accumulo e impianti ad alta efficienza energetica è destinata a crescere ulteriormente. Elettroingross 94 si trova in una posizione privilegiata per rispondere a queste esigenze, grazie alla disponibilità di magazzino, alla gamma di prodotti e alla rete territoriale.

Un partner strategico per il settore impiantistico in Sicilia

Elettroingross 94 srl è oggi molto più di un distributore di materiale elettrico. È un partner tecnico e commerciale per imprese di costruzione, installatori elettrici e idraulici, studi di progettazione e privati che operano o risiedono nella Sicilia Occidentale. La conoscenza approfondita del mercato locale, costruita in oltre trent’anni di attività, si traduce in un servizio concreto, disponibilità immediata del prodotto, aggiornamento continuo della gamma, assistenza post-vendita e un rapporto diretto con fornitori e brand di primo livello.

Che si tratti di forniture continuative per cantieri di grandi dimensioni o di singole esigenze domestiche, Elettroingross 94 garantisce la stessa qualità di risposta, in ciascuno dei suoi cinque punti vendita.

Contatti

Telefono: 091 688 0802

E-mail: elettroingross@elettroingross.it

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