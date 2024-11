Emendamento a sostegno dei Comuni in difficoltà finanziarie

Presentato dal deputato di Forza Italia Intravaia

PALRMO – Un emendamento per il sostegno finanziario ai comuni che si trovano in difficoltà è stato proposto dal deputato regionale di Forza Italia, Marco Intravaia, rispetto alla Finanziaria.

“L’emendamento – ha spiegato Intravaia – intende finanziare anche nel 2025 una norma che la Regione Siciliana aveva previsto nel 2024, ricalcando un contributo che lo Stato aveva erogato nel 2021, come una tantum, per gli enti locali siciliani che risultavano in sofferenza finanziaria in seguito all’ultimo rendiconto approvato”.

“La Regione è intervenuta per supplire alla mancata iniziativa statale e per dare una boccata d’ossigeno ai comuni – prosegue Intravaia -. È una norma vitale per loro che consente di mantenere servizi e attività indispensabili per i cittadini. I sindaci troppo spesso si trovano in prima linea ad affrontare le difficoltà causate da casse finanziarie asfittiche e la Regione ha il merito di restare al loro fianco”.