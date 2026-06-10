L'idea emersa nel corso della commissione Salute dell'Ars

PALERMO – Il governo Schifani proporrà un emendamento “sblocca-assunzioni” alla Seus Scpa, la società in house che gestisce il servizio emergenza-urgenza 118 in Sicilia. È quanto emerge da un’audizione in commissione Sanità dell’Ars, guidata da Pippo Laccoto (Lega).

Chi c’era in commissione Salute all’Ars

Ascoltati l’assessore regionale per la Salute Marcello Caruso, il capo di gabinetto dell’assessore all’Economia Gianni Silvia, il dirigente responsabile dell’Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale Marcello Giacalone, il presidente del Cda della Seus Scpa Riccardo Gabriele Castro e il vicepresidente Pietro Marchetta.

Laccoto: “Serve una deroga del 3% per le assunzioni”

“Ho posto commissione una questione estremamente seria che riguarda la tenuta del servizio di emergenza-urgenza in Sicilia, indicando anche le possibili soluzioni per superare l’attuale criticità – dice Laccoto -. Per questo motivo era presente anche il rappresentante dell’assessorato regionale dell’Economia, perché è necessario intervenire rapidamente con un emendamento che consenta alla Seus di beneficiare della deroga del 3% per le assunzioni”.

“È un passaggio indispensabile per sbloccare le procedure relative al personale e consentire il rafforzamento degli organici – ancora Laccoto -. Non possiamo permetterci che la carenza di autisti soccorritori continui a determinare la chiusura di postazioni 118, con conseguenze che potrebbero incidere direttamente sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini”.

Laccoto poi aggiunge: “Ho inoltre chiesto la convocazione immediata di un tavolo di confronto tra tutte le parti interessate, perché questa situazione deve essere risolta senza ulteriori ritardi. In vista della stagione estiva e almeno fino al 31 agosto occorre individuare ogni soluzione praticabile, compreso il ricorso a personale interinale o ad altri strumenti consentiti dalla normativa, per garantire la copertura delle postazioni indispensabili. Il servizio 118 – conclude Laccoto – non può trovarsi in difficoltà proprio nel periodo in cui aumentano le presenze sul territorio e cresce la domanda di assistenza sanitaria. È necessario agire subito per assicurare la piena operatività di un servizio essenziale per la tutela della vita e della salute delle persone”.

L’iter dell’emendamento Seus all’Ars

Il governo regionale ha annunciato che presenterà un emendamento “sblocca-assunzioni” specificamente mirato a superare le criticità determinate dall’applicazione del blocco alla Seus. L’atto dovrà essere esaminato nel primo momento utile dalla competente commissione parlamentare e successivamente dall’aula dell’Ars, per garantire una soluzione rapida.

Caruso ha chiesto di fare immediata chiarezza sulle figure interne, sollecitando un report dettagliato per conoscere la posizione e il numero di coloro che, pur essendo assunti come autisti-soccorritori, non sono attualmente utilizzati nei compiti di istituto sui mezzi di soccorso ma risultano impiegati in altre mansioni.