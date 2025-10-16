Emergenza abitativa, sventata occupazione abusiva a Cruillas

L'assessore Ferrandelli: "Finito il tempo delle istituzioni latitanti"

PALERMO – L’assessore all’Emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, insieme agli operatori della UO Abitare sociale e con l’ausilio della Polizia Municipale, è riuscito a sventare l’ennesimo tentativo di occupazione abusiva di un immobile popolare del Comune di Palermo. L’abitazione, sita nel quartiere Cruillas, è stata riacquisita senza resistenza.

“Abbiamo subito provveduto al cambio della serratura, alla messa in sicurezza dell’appartamento e all’assegnazione immediata dell’immobile a una famiglia di cinque componenti, inserita nella lista dell’emergenza abitativa”, dichiara Ferrandelli.

“Finalmente termina per loro l’incubo di non avere un tetto sulla testa. A tutti i cittadini sento di dire che è finito il tempo in cui le istituzioni erano latitanti. Iscriversi alla graduatoria dell’emergenza abitativa è l’unico modo per acquisire una casa, ogni scorciatoia viene fermata sul nascere con le inevitabili conseguenze penali”.