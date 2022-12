Emergenza Covid, delegazione di professionisti ricevuti da Schifani

Chiedono la proroga dei contratti in scadenza il 31 dicembre

PALERMO – Una delegazione di professionisti del comparto tecnico ed amministrativo impegnati nell’emergenza Covid-19 è stata ricevuta oggi pomeriggio dal Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Sono, infatti, migliaia i professionisti, amministrativi e tecnici reclutati, nelle diverse Aziende Sanitarie siciliane, per l’emergenza Covid, che il 31 dicembre, data di scadenza del contratto, rischiano il posto di lavoro.

“Ringraziamo Schifani – affermano i lavoratori – per aver squarciato il velo della grande incertezza che ha avvolto il futuro di questo bacino di professionisti, impegnandosi a portare in Giunta regionale, il 29 dicembre, la discussione sulla proroga dei contratti in scadenza, attraverso la quale le Aziende Sanitarie siciliane potranno deliberare la prosecuzione dei rapporti di lavoro. Saremo presenti – proseguono – nel vigilare su tutti i passaggi successivi affinché alle centinaia di colleghi in tutta la Sicilia venga garantita la continuità lavorativa e possano vivere con serenità la fine dell’anno”.