Emergenza idrica: per salvare l’acqua non basta la pioggia

In un periodo storico in cui il cambiamento climatico sta mettendo sempre più a dura prova le risorse naturali, l’acqua si conferma come uno dei beni più preziosi e al tempo stesso più vulnerabili. L’emergenza idrica che interessa anche la Sicilia e il territorio palermitano impone a ciascuno di noi una riflessione urgente e una presa di coscienza concreta.

La soluzione passa attraverso l’impegno quotidiano dei cittadini: bastano pochi accorgimenti per fare la differenza. Per questo AMAP ha lanciato una campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti, invitando a un consumo consapevole e sostenibile dell’acqua.

Protagonista dell’iniziativa è Blu, un simpatico bicchiere che dispensa suggerimenti pratici, utili e facilmente attuabili per ridurre gli sprechi, abbassare la bolletta e tutelare l’ambiente, così da combattere l’emergenza idrica odierna.

Giovanni Sciortino – Amministratore unico Amap

Sul sito ufficiale di AMAP è possibile scoprire tutti e 14 i consigli messi a punto per guidare i cittadini verso una gestione dell’acqua più attenta e responsabile. Di seguito, alcuni spunti fondamentali da mettere in pratica sin da subito:

Meglio la doccia della vasca: Una vasca da bagno richiede mediamente 150 litri d’acqua, una doccia ne consuma circa 20. La differenza è enorme: cambiare abitudine non significa rinunciare al comfort, ma fare una scelta consapevole. Chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti radi: È una delle azioni più comuni e più dannose: lasciare scorrere l’acqua inutilmente. Lavarsi i denti con il rubinetto aperto può sprecare fino a 7 litri d’acqua. Per radersi, invece, bastano un paio di centimetri d’acqua nel lavandino. Occhio alle perdite: Un rubinetto che gocciola può causare uno spreco di 20 litri d’acqua al giorno. Anche uno scarico difettoso del WC può comportare una dispersione continua. Blu consiglia di usare qualche goccia di colorante alimentare nella vaschetta del bagno: se l’acqua della tazza si colora, è segno che qualcosa non va. Scegli gli elettrodomestici giusti: Usare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e preferire modelli di classe A++ riduce il consumo di acqua fino al 50%. Anche la scelta del programma fa la differenza: prediligi lavaggi rapidi, eco e a basse temperature. Innaffia le piante di sera: Durante le ore più calde, l’acqua evapora rapidamente e può danneggiare foglie e radici. L’orario ideale per innaffiare è la sera, quando la temperatura è più fresca e le piante riescono ad assorbire meglio l’acqua ricevuta. Recupera l’acqua piovana: Raccogliere l’acqua che scorre dai tetti o dalle grondaie è una strategia sostenibile ed efficace. Può essere riutilizzata per innaffiare orti, giardini o per la pulizia degli spazi esterni, senza gravare sul consumo idrico domestico. Lava l’auto con secchio e spugna: Lavare l’auto con un tubo può comportare un consumo di oltre 130 litri d’acqua. Usare un secchio e una spugna ne richiede meno di 10: un risparmio evidente, senza sacrificare il risultato.

Piccoli gesti, grande impatto

Tutti questi suggerimenti sono semplici da applicare e possono trasformarsi in abitudini quotidiane. Il risparmio idrico è una responsabilità collettiva, ma parte dal singolo. Ogni bicchiere d’acqua risparmiato è un gesto d’amore per l’ambiente, per la città e per le future generazioni, che può mettere fine all’emergenza idrica una volta per tutte.

Per leggere tutti i 14 consigli firmati Blu e iniziare oggi stesso il tuo percorso verso un consumo più consapevole, visita la pagina ufficiale www.amapspa.it/consumo-responsabile

L’acqua è un bene prezioso. Non sprechiamolo.

Un comportamento virtuoso fa bene a te, alla tua bolletta e al pianeta.