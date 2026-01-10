Emergenza influenza a Palermo, l’Asp istituisce un’unità di crisi

L'obiettivo è rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie

PALERMO – Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha istituito un’unità di crisi dedicata alla gestione dell’emergenza influenzale, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento delle attività sanitarie e garantire una risposta tempestiva ed efficace sul territorio provinciale.

Chi ne farà parte

Dell’unità di crisi fanno parte il direttore sanitario, Antonino Levita, il direttore del Dipartimento di Prevenzione, Domenico Mirabile, il direttore del Dipartimento Cure Primarie, Salvatore Vizzi, il direttore del Dipartimento Attività ospedaliere, Antonino Di Benedetto, e il direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza, Emanuele La Spada.

Monitoraggio dei casi influenzali

L’organismo avrà il compito di monitorare l’andamento dei casi influenzali, coordinare le azioni di prevenzione e assistenza, ottimizzare l’organizzazione dei servizi sanitari territoriali e ospedalieri, assicurare un costante raccordo tra i diversi livelli dell’assistenza e, soprattutto, promuovere e incrementare le vaccinazioni e individuare ulteriori posti letto da destinare ai pazienti con complicanze respiratorie. L’insediamento ufficiale dell’Unità di crisi è in programma martedì nella sede di via Cusmano.