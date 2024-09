Emilia Romagna, emergenza e allerta rossa: 1.500 sfollati

Due possibili dispersi ancora da individuare, scoppia la polemica politica

L’acqua invade ancora case, strade e campagne in Emilia Romagna anche se la pioggia incessante ha lasciato il posto a rovesci sparsi e i treni hanno ripreso a circolare quasi normalmente, ed è un’altra notte di paura e disagi per quasi 1.500 sfollati.

Emergenza e allerta rossa in Emilia Romagna

E in piena emergenza, con l’allerta rossa che durerà almeno fino a stasera e due possibili dispersi ancora da individuare, scoppia la polemica politica sulla terza alluvione negli stessi luoghi in poco più di un anno.

Le parole di Musumeci

Il ministro per la Protezione Civile Musumeci: “All’Emilia-Romagna in un decennio è stato stanziato oltre mezzo miliardo. Come ha speso i fondi?”.

La segretaria dem Schlein accusa il governo: “Fa sciacallaggio politico”. Il maltempo ha colpito anche le Marche e l’alto Mugello, dove è ancora allerta gialla. Le scuole, qui, apriranno normalmente.