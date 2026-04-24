 Energia, c’è chi lavora ad alternative al transito su Hormuz per il petrolio
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Energia, c’è chi lavora ad alternative al transito su Hormuz per il petrolio

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Energia, c’è chi lavora ad alternative al transito su Hormuz per il petrolio

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