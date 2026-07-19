Ancora Sos incendi: interventi, intossicati ed evacuazioni. Ecco dove

Crisafulli: "Emergenza"

ENNA – Sono ripartiti gli incendi di contrada Baronessa e Mugavero. In quest’ultima si registrano tre persone intossicate che sono state portate in ospedale, Santa Mariola a Enna, tutte zone altamente popolate, alle quali si aggiunge Floristella, vicino a Valguanera, mentre le fiamme hanno quasi raggiunto Calderari, una struttura mobile del consorzio che si sta occupando della nuova ferrovia.

Le squadre in azione

Le squadre di vigili del fuoco, forestale, protezione civile stanno operando da terra visto che tutti i mezzi aerei sono impegnati. Da un momento all’altro potrebbe arrivare l’elicottero pesante “orso bruno”. Nella città sotto assedio il sindaco Mirello Crisafulli ha deciso di annullare i giochi pirotecnici che si sarebbero dovuti tenere stasera nel piazzale del castello di Lombardia in occasione del rientro della patrona Maria Santissima dall’eremo di Montesalvo, dove la statua era stata traslata il due luglio.

Il sindaco Crisafulli: “Emergenza”

Il sindaco di Enna Mirello Crisafulli commenta: “Siamo in una situazione di emergenza, invito dunque tutti i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e non lineare, per evitare l’allargamento del fronte del fuoco. Mi scuso per la defezione, ma in questi casi la sicurezza dei miei concittadini e dei loro beni viene prima di ogni altra cosa”.

Gli incendi in Sicilia

Sono stati 40 gli incendi divampati oggi in Sicilia in una delle giornate più torride di questa estate. Vigili del fuoco e corpo forestale della Regione Siciliana, la protezione civile e i mezzi aerei non hanno mai smesso di lavorare soprattutto in alcune zone dell’isola.

Gli incendi a Palermo

A Palermo è scattato il piano di rafforzamento di uomini e mezzi per garantire il massimo presidio del territorio. Gli incendi sono divampati a Cerda statale 120 vicino alle tribune della targa Florio, tra Bolognetta e Villafrati in contrada Liberto zona Boscolo, e a San Giuseppe Jato, a ridosso della zona archeologica. “Un incendio – dicono dalla pro loco – che rappresenta una ferita profonda per la nostra valle. Le fiamme hanno colpito anche l’area degli scavi archeologici, danneggiando un patrimonio ambientale, storico e paesaggistico di valore inestimabile. Non sono andati perduti soltanto alberi, ma ecosistemi, biodiversità e una parte della nostra identità”. Roghi anche ad Altofonte, nella zona di Rebuttone, dove è intervenuto un elicottero.

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Gli incendi a Siracusa

A Siracusa in contrada Tivoli danni provocati dal fuoco alle linee principali hanno lasciato circa 50 famiglie senza luce e acqua nella scorsa notte. Anche a Catania è stata una lunga giornata di interventi. A Misterbianco si è vissuto uno dei momenti di maggiore criticità, dove alla sala operative sono arrivate decine di richieste. Poco distante, nel comune di Aci Sant’Antonio, un vasto incendio di vegetazione ha richiesto l’invio immediato di rinforzi, mentre a Palagonia le fiamme hanno lambito la contrada Croce nei pressi del cimitero comunale.

Gli incendi a Trapani

Nel trapanese, i vigili del fuoco e la forestale sono stati impegnati nel fronteggiare un fronte di fuoco esteso a Poggioreale. Fiamme si sono registrate anche a Marinella di Selinunte, in contrada Cavallaro, e a Santa Ninfa.

